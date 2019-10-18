الفرات الاوسط تفتتح جسراً عائماً في بابل لتسهيل انسيابية مرور زائري الأربعينية

2019/10/18 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت عمليات الفرات الاوسط، اليوم الجمعة، انها افتتحت جسراً عائماً في بابل لتسهيل انسيابية مرور زائري الأربعينية.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "الهندسة العسكرية - كتيبة تجسير المقر العام، اكملت نصب الجسر العائم بمحاذاة جسر المسيب الرئيسي الذي يربط بغداد - بابل - كربلاء المقدسة وبعض المحافظات الجنوبية وبطول (265) مترا وعرض (6) امتار وبحمولة (80) طناً بما تمكنه من استيعاب ومرور كافة انواع المركبات والزوار السائرين على الاقدام لاكمال زيارة أربعينية الامام الحسين (عليه السلام).

واضافت انه "صنف الهندسة العسكرية اكمل هذا الجسر الحيوي بوقت قياسي وبجهد استثنائي متواصل بعد استحصال الموافقات".

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