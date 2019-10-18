كتلة السند توجه رسالة إلى رئيس الوزراء مع قرب إعلان نتائج التحقيق بأحداث التظاهرات

2019/10/18 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس كتلة "السند الوطني"، النائب أحمد الاسدي، الجمعة (18 تشرين الأول 2019)، رسالة الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مع اقتراب موعد الإعلان عن نتائج التحقيقات بأحداث التظاهرات.

وقال الاسدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "مع قرب اعلان نتائج اللجنة التحقيقية بخصوص الأحداث المؤسفة التي وقعت في التظاهرات الاخيرة أدعو السيد رئيس مجلس الوزراء لمحاسبة المقصر الذي يثبت تورطه".

وأردف، أن دعوته هذه تشمل المتورط "مهما كان عنوانه وموقعه"، وإعلان ذلك لـ "يتبين الفاعل الحقيقي وبراءة الذين اتهموا زوراً"، على حد تعبيره.

وكانت اللجنة العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات قد أعلنت، الجمعة، انها ستقدم التقرير النهائي لرئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، خلال ساعات.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن اللجنة العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات، قولها: "سنقدم التقرير النهائي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال ساعات".

وأكدت اللجنة أنها "استمعت الى التقارير التفصيلية عن ظروف وملابسات واسباب تلك الاحداث وما نتج عنها من استشهاد عدد كبير من المتظاهرين ومن القوات الامنية واصابة وجرح اعداد اخرى، فضلا عن تعرض المقار الحكومية والاحزاب وبعض وسائل الاعلام الى الحرق والتخريب".

وكان رئيس اللجنة الوزارية للتحقيق في التظاهرات وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، أعلن الخميس (17 تشرين الأول 2019)، إكمال اللجان التحقيقية الفرعية مهامها في المحافظات، وعودتها إلى بغداد.

وقال الدليمي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المحافظات التي أكملت فيها اللجان مهامها، هي (ذي قار والمثنى والديوانية وميسان وواسط)"، مشيرا إلى أن "اللجان التحقيقية في محافظات النجف الاشرف وبابل والعاصمة بغداد ستقدم تقاريرها يوم غد الجمعة".

وأوضح، أن "اللجان التحقيقية في المحافظات، اطلعت على حيثيات وتفاصيل مهمة، واستمعت إلى شهادات ادلى بها المعنيون، بما فيهم الجرحى والمصابون من المدنيين والقوات الأمنية".

وأكد "مشاركة مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، في اعمال تلك اللجان، فضلاً عن دعوة وسائل الاعلام، لتغطية مجريات الاجتماعات والتحقيقات التي جرت في المحافظات"، لافتاً الى أن "اللجنة العليا، ستطلع على نتائج عمل اللجان، وتتخذ الإجراءات والتوصيات اللازمة بشأنها"

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أعلن في وقت سابق، تشكيل لجنة تحقيق عليا في الأحداث الدامية التي شهدتها الاحتجاجات في بغداد وعدد من المحافظات الشهر الجاري.

بغداد اليوم- خاص

حملت عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى، بسمة نسيم، الجمعة (18 تشرين الأول 2019)، زعماء الكتل السياسية مسؤولية ضعف اداء مجلس النواب والحكومة، في تمرير القوانين المهمة التي تلبي متطلبات الشارع العراقي.

وقالت نسيم في حديث خصت به (بغ

بغداد اليوم- بابل

كشف مصدر مطلع، الجمعة (18 تشرين الأول 2019)، عن جمع تواقيع 15 عضواً، من أعضاء مجلس بابل لاستجواب رئيس المجلس، رعد الجبوري، على خلفية ’’التسجيلات الصوتية المسربة’’.

وقال المصدر في حديث لـ (بغدا

بغداد اليوم-بغداد

قال رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة (18 تشرين الأول 2019)، إن على القوات الأمنية حماية الشباب المطالبين بحقوقهم.

وذكر صالح، في كلمته بذكرى أربعينية الامام الحسين، "إنهم يزحفون بقلبٍ واحد وإرادةٍ وطنيةٍ واحدة، وإيمان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كتلة السند توجه رسالة إلى رئيس الوزراء مع قرب إعلان نتائج التحقيق بأحداث التظاهرات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كتلة السند توجه رسالة إلى رئيس الوزراء مع قرب إعلان نتائج التحقيق بأحداث التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).