نائب يطلق وسما على مواقع التواصل لإجراء هذا التعديل في الحكومة.. تابع التفاصيل

2019/10/18 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق النائب عن تحالف الفتح، محمد صاحب الدراجي، وسم الشعب الكتلة الأكبر على موقع تويتر، في إشارة إلى تعديل الدستور وجعل انتخاب رئيس الوزراء من الشعب مباشرة.وقال الدراجي في تغريدة له، “التعديل الدستوري الذي طالبنا به واضح وهو تعديل فقط المادة ٧٦ المتعلقة بالية تشكيل الحكومة، لغرض الابتعاد عن المحاصصة وجعل رئيس الوزراء المكلف […]

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