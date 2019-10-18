بالوثيقة…سيرة مهنية حافلة بالتوبيخ والعقوبات لمرشح مدير عام مصرف الرافدين

2019/10/18 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأشارت وثيقة تداولها ناشطون واطلعت عليها” كلكامش برس”، اليوم الجمعة، سيرة مرشح مدير عام مصرف الرافدين في العراق، افراح محمد عبد علي، الحافلة بالعقوبات الادارية و التوبيخ خلال مسيرتها الوظيفية.

وبحسب الوثيقة، التي تداولها ناشطون فأن “المرشحة لمدير عام مصرف الرافدين، افراح محمد علي، هي من مواليد 1960، وهي تعمل في المصرف بعنوان وظيفي، مدير اقدم، قائمة بادارة القسم المالي والمكلفة بمهام معاون المدير العام.

وتحمل عبد علي، وفق ما ذكرته الوثيقة، التي لم يتسن لـ”كلكامش برس”، التأكد من صحتها دبلوم عالي في مراقبة الحسابات المصرفية لسنة 1999، معادل للماجستير، كما أن لديها 79 كتاب شكر وتقدير.

وتذكر سيرتها المهنية بحسب الوثيقة، ثلاث عقوبات توبيخ في الاعوام واحدة في العام 2014 واثنتان في العام 2016، بعد أن استبدلت عقوبة التوبيخ الاخيرة، بعقوبة انذار، ولكنها لغيت فيما بعد.

وأحيلت الى محكمة النزاهة مرتين، الأولى في العام 2017، والأخرى في العام 2016، ولكن الاخيرة قد شملها قانون الععفو العام لسنة 2016.

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