السيد الحكيم يعلن دعمه لمبادرة باكستانية للتوسط بين الرياض وطهران

2019/10/18 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، تأييده لمبادرة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، للوساطة بين السعودية وإيران.

وأكد الحكيم في بيان، ان تأييده وتثمينه للمبادرة التي قادها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، للوساطة بين طهران والرياض، بغية تخفيف وانهاء حدة التوتر بين البلدين المسلمين، ودفعهما الى طاولة الحوار الايجابي، لإنهاء التهديد والتصعيد الذي تشهده المنطقة، جاء بسبب الحاجة الماسة للمنطقة التي وصفها بالملتهبة، الى تضافر الجهود، بهدف نزع فتيل ازماتها وتخفيف حدتها.

ومن الجدير بالذكر، ان وسائل اعلام إيرانية، اكدت في وقت سابق، بأن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، سيصل إلى طهران يوم غد السبت للسعي لعقد وساطة بين إيران والسعودية.

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