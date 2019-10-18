الحشد ينفذ عمليات استباقية ويحبط محاولة لاستهداف الزائرين خلال الأيام الماضية

2019/10/18 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي كشف من تنفيذ عمليات استباقية لتأمين زيارة الأربعين العالمية في سامراء المقدسة، كما أحبط محاولة لاستهدافهم خلال الأيام الماضية.

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