تفاصيل جديدة تبدد الغموض في مقتل عائلة آمانج باباني – شاهد سلاح الجريمة وصور خاصة للمرة الاولى

2019/10/18 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : السليمانية حادثة مقتل عائلة كاملة من أب و أم و طفلهما شهدتها مدينة السليمانية الآمنة الهادئة , أثارت الرأي العام في كردستان و في العراق عموما , وأدى تناقل الخبر الى تداعيات سياسية ربما نتيجة للتوتر الذي يشهده العراق عموما بسبب اجواء التظاهر و ربما لحصول حادئة مشابهة في البصرة قبل اسبوعين […]

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