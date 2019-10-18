موقع روسي : الحرس الثوري يعتقل معارضا إيرانيا قادما من فرنسا في العراق – شاهد اعترافات روح الله

2019/10/18 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : نقلت مواقع اجنبية وروسية بينها Russia 24 ان” السلطات الإيرانية الناشط والإعلامي المعارض، روح الله زم، الذي كان مقيما في فرنسا، فيما كشفت وسائل إعلام تفاصيل عملية احتجازه التي نفذها الحرس الثوري” .و بث التلفزيون الإيراني أمس الخميس اعترافات مسجلة لزم (46 عاما)، مدير موقع Amadnews المعارض، قال فيها إنه كان […]

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