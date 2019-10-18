ماكغورك مخاطبا ترمب: قتل المئات وتشريد 200 ألف برئ ليس قتال بين الأطفال

2019/10/18 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد المبعوث السابق للرئيس الأميركي للحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي بريت ماكغورك، التصريحات الأخيرة للرئيس ترمب، بشأن الصراع بين تركيا والقوى الكردية في سوريا.

ووصف ماكغورك في تغريدة له على تويتر، تصريحا للرئيس ترمب، قال خلاله بأن القتال بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية قتال بين الأطفال، وصفه بالبيان الجاهل والفاحش، متسائلا في الوقت ذاته بما نصه “هل مقتل المئات، وتشريد مئتي ألف من الأبرياء، والتقارير الموثوقة عن ارتكاب جرائم حرب، وفرار سجناء داعش، هل كل ذلك قتال بين أطفال؟”.

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