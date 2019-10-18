الاسدي: بغداد لم توافق بعد على ايواء عناصر داعش من مواطني أوروبا

2019/10/18 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد النائب السابق خالد الأسدي، اليوم الجمعة، ان بغداد لم تصدر موقفا رسميا بالموافقة على إيواء عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من مواطني الدول الأوروبية.

وأشار الأسدي في تصريح لـ"راديو سبوتنيك" الاخبارية إلى أن الجلسات التي ضمت وزراء عراقيين مع نظرائهم الأوروبيين بخصوص هذا الشأن تأتي في إطار أهمية هذه القضية وحساسيتها اتصالاً بأمن المنطقة كلها.

وأضاف الأسدي في حوار خاص لـ"راديو سبوتنيك" أن العراق وافق فقط على تسلم عناصر "داعش" من العراقيين دون بقية الجنسيات الأخرى.

وفي وقت سابق، أبدى مسؤولون عراقيون حذرهم بعد إجراء محادثات مع القوى الأوروبية هذا الأسبوع بهدف تسريع وتيرة الجهود لوضع إطار قضائي من شأنه أن يتيح محاكمة المتشددين، المحتجزين داخل سوريا، في العراق.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون لـ"رويترز" إن الدول الأوروبية تحاول تسريع خطة لنقل الآلاف من مقاتلي تنظيم "داعش" من معسكرات الاعتقال السورية إلى العراق، بعد أن زاد الهجوم التركي شمالي سوريا من خطر هروب المتشددين أو عودتهم إلى ديارهم.

وزار خبراء قانون من بلجيكا وبريطانيا والدنمرك وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد بغداد هذا الأسبوع لإجراء محادثات بهذا الشأن، كما زار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان العراق امس الخميس لمناقشة القضية مع الحكومة العراقية والزعماء الأكراد.

ويشكل الأوروبيون نحو 10 آلاف مقاتل من "داعش" أسرتهم في سوريا الفصائل الكردية التي تتعرض لهجوم عسكري من القوات التركية.

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