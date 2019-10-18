الاتحاد الأوروبي يفشل بإنزال عقوبات على تركيا

2019/10/18 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشيل، اليوم الجمعة، أن دول الاتحاد الأوروبي لم توافق في قمة الخميس "لأسباب عدة" على العقوبات ضد تركيا من جراء عمليتها العسكرية في سوريا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، للصحفيين، "لقد لاحظنا أنه لم يتسن، لعدد من الأسباب، المضي قدما في مسألة العقوبات(ضد تركيا)في هذه المرحلة"​​​.

وأشار في الوقت نفسه، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت بالإجماع على "الخطوط السياسية المشتركة" لموقفها من الإجراءات التركية.

ووصفت قمة الاتحاد الأوروبي الإجراءات التركية في شمال شرق سوريا بـ "التهدد للأمن الأوربي".

ودعا البيان الذي وافق عليه القادة الأوروبيون إلى سحب القوات، و"أحيط علما" بالبيان الخاص بتعليق العملية العسكرية التركية.

كما حث قادة الاتحاد الأوروبي تركيا على "وقف الأعمال القتالية، وسحب قواتها والامتثال للقانون الدولي الإنساني".

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