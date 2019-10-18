ريال مدريد يفتقد لجهود عدد من لاعبيه أمام مايوركا

2019/10/18 | 16:19

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بغداد اليوم - متابعة

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد سيفتقد لجهود عدد من لاعبيه بسبب الإصابة في مباراته ضد مضيفه ريال...





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