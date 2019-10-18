القائم بالاعمال العراقي في بيروت يدعو عبر وكالة الأنباء العراقية الجالية العراقية بلبنان الى الالتزام بالتوجيهات وعدم التوجه الى اماكن الاحتجاجات

2019/10/18 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا القائم بالاعمال العراقي في بيروت امين النصراوي في تصريح خص به واع اليوم الجمعة الجالية العراقية الى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن القوى الأمنية في لبنان.

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