جرعة لقاح تقتل 4 أطفال حديثي الولادة بسامراء | تقرير

2019/10/18 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضمن حالات تدهور الواقع الطبي في العراق، وانعدام إشراف الجهات المختصة على المستشفيات والمواد العلاجية المستخدمة، أربعة أطفالٍ حديثي الولادة قضوا بسبب جرعة لقاح في مستشفى سامراء.

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