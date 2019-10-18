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جرعة لقاح تقتل 4 أطفال حديثي الولادة بسامراء | تقرير


جرعة لقاح تقتل 4 أطفال حديثي الولادة بسامراء | تقرير
2019/10/18 | 16:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ضمن حالات تدهور الواقع الطبي في العراق، وانعدام إشراف الجهات المختصة على المستشفيات والمواد العلاجية المستخدمة، أربعة أطفالٍ حديثي الولادة قضوا بسبب جرعة لقاح في مستشفى سامراء.

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