2019/10/18 | 16:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ضمن حالات تدهور الواقع الطبي في العراق، وانعدام إشراف الجهات المختصة على المستشفيات والمواد العلاجية المستخدمة، أربعة أطفالٍ حديثي الولادة قضوا بسبب جرعة لقاح في مستشفى سامراء.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جرعة لقاح تقتل 4 أطفال حديثي الولادة بسامراء | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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