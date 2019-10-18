اقليم كوردستان يضبط 500 الف قطعة

2019/10/18 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ضبطت السلطات الامنية في اقليم كوردستان يوم الجمعة 10 شاحنات كبيرة محملة بـ"چبس" الاطفال منتهية الصلاحية.

وضبطت لجنة متخصصة بالتعاون مع قوات الامن الاسايش في ناحية "رزكاري" التابعة لقضاء "كلار" ضمن الحدود الادارية لمنطقة "كرميان" 10 شاحنات تحتوي على 10 آلاف كارتونة تضم 500 الف قطعة من "چبس" الاطفال منتهية الصلاحية.

وفرضت اللجنة غرامة مالية على المستورد فيما قامت بعدها بإتلاف كميات المادة تلك عبر اضرام النيران بها.

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