قتل عمه وأولاده الثلاثة ثأرًا لعدم تزويجه ابنتهم

2019/10/18 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل رجل و3 من أولاده اثر خلافات عائلية في مدينة الرمادي.

وقال المصدر في لـ”كلكامش برس”، إن “رجل لقي مصرعه وأولاده الثلاثة على يد أبن اخيه، بعد رفضه تزويج أبنته له، وأعطاها لشخص آخر”.

وأضاف المصدر أن “الجاني نصب كمينًا للمجني عليهم بعد أن كانوا مدعويين لوليمة غداء عند أحد اقربائهم، مستخدمًا سلاح متوسط النوع (بي كي سي) وأطلق عليهم وابلًا من الرصاص وسقطوا على إثره”.

ولفت المصدر إلى أن” القوات الأمنية قامت باقتحام منزل القاتل للبحث عنه لكنه لاذ إلى جهة مجهولة

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