وزيرا الدفاع والهجرة يجريان جولة تفقدية للحدود مع سوريا ويشددان على ضرورة تأمينها | تقرير

2019/10/18 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تفقد وزير الدفاع نجاح الشمري، يرافقه وزير الهجرة والمهجرين القطعات المنتشرة على الخط الحدودي الرابط بين العراق وسوريا.

حيث أكد القاء القبض على عدد من عناصر داعش الفارين داخل الاراضي العراقية.

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