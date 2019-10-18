مختصة موضة: الوان النيون برزت لتضيف حيوية في عروض ازياء صيف ٢٠١٩

2019/10/18 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت مختصة في الازياء والموضة، فاطمة ازاد، بان الوان النيون الفاقعة برزت في صيف ٢٠١٩ اذ انها تعكس الحيوية والاشراق التي يحتاجها الصيف.

وقالت، رأينا هذه الالوان بكثره خلال عروض الازياء اذ اختارها المصممون ليعكسوا نمط المرح الذي كان مسيطرا على ازياء الثمانينات.

والجدير ان اغلب النجمات العربيات والعالميات ارتدو اللون الفسفوري تحديداً على السجادة الحمراء ليظهروا بأطلاله عصرية وانيقة.

ومن ابرز المشاهير النجمة هيفاء وهبي التي اختارت اللون الاصفر الفاقع في اسبوع الموضوع في باريس, مما جعل إطلالتها محط انظار الكاميرات.

وظهرت ألوان النيون الجريئة على مختلف القطع منها الفساتين والتنورات القصيرة والطويلة والقمصان وحتى الكيلوتات بالإضافة الى الحقائب والأحذية.

ومن ابرز الماركات التي اعتمدت ألوان النيون كانت ماركة Balanciaga اذ تنوعت تصاميمها والوانها الفاقعة حتى وصلت الى استخدام ألوان متناقضة في حذاء واحد مما يجعلها ماركة مرغوبة جدا للمشاهير ومحبين الموضة.

اما الاحذية والحقائب الشفافة بالوان النيون فان ماركة هيرمز اشتهرت جدا في الاشهر الاخيرة من صيف ٢٠١٩، ان هذا النوع من الاحذية والحقائب مناسب جدا مع الفساتين والتنورات الطويلة والقصيرة وحتى مع الجينزات وتعد من الاضافات اللطيفة في هذا الصيف.

ان تنسيقات هذه الالوان تحتاج الى دقه حتى لا نتعرض الى الابتذال والوقوع بفخ تعدد الالوان .

العديد من المشاهير اعتمدوا تنسيقة الكنزة النيون مع بنطال او تنورة باللون الاسود والكثير منهم اعتمدوا هذه التنسيقة ببنطال ذات لون اسود لامع .

اما الفساتين بالوان النيون لها تنسيقات غير محدودة من اهمها الفساتين باللون البرتقالي المشع ارتدوه بكثرة مع الحقائب الخشبية ومع الاحذية ذات الهيئة التي توحي انها خشبيه وستبدو انيقة ايضاَ اذا ارتديناها مع الاحذية والحقائب الشفافة.

وبرزت ايضاَ هذا الموسم الفساتين ذات اللون الاخضر الفاتح المشع اذ ظهر بقوة وخاصة في اطلالة البحر مع احذية وحقائب بيضاء او شفافة.

الوان النيون لم تقتصر على الثياب والحقائب والاحذية اذ دخلت ايضاَ ضمن الاكسسوارات لتوحي بأطلاله مفعمة بالحيوية فظهرت كقلائد او اساور وخاصة الاقراط حيث تميزت بالوان مرحة جدا في هذا الموسم وايضا اكسسوارات الشعر وربطات الشعر الانيقة التي تضيف جمال ومرح للاطلالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مختصة موضة: الوان النيون برزت لتضيف حيوية في عروض ازياء صيف ٢٠١٩) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مختصة موضة: الوان النيون برزت لتضيف حيوية في عروض ازياء صيف ٢٠١٩) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).