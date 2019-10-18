2019/10/18 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

باشر الكرواتي رادان مهامه في تدريب نادي اربيل , اليوم الجمعة, وقاد أول وحدة تدريبية له مع الفريق على ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل.

ونشر المكتب الاعلامي للنادي تصريحات للمدرب الكرواتي تابعتها "الغد برس" قال فيها انه "سعيد بالتواجد مع النادي مرة اخرى الذي يعتبره كبيته الثاني".

وأضاف أن "النادي يعتبر من افضل محطاتي التدريبية, لذلك ينتظرني عمل كبير مع الفريق, بسبب وجود نقص في مراكز اللعب ووجود لاعبين مصابين, لذلك احتاج الى وقت لغرض إيصال فكري التدريبي".

من جهة اخرى علمت "الغد برس" من مصادرها الخاصة أن "المدرب الكرواتي سيتقاضى راتبا شهريا مقداره 7000 دولار, لان مهمته هذه المرة ستكون مختلفة, حيث سيشرف على عملية بناء لاعبين من شباب النادي وتجهيزهم فنيا للتواجد مع الفريق الاول في الفترة المقبلة".

يذكر ان اربيل يحتل المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط من ثلاث مباريات, وسيلاقي في الدور المقبل نادي زاخو على ملعب فرانسو حريري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رادان: سعيد بالعودة لتدريب نادي أربيل وتنتظرني مهمة صعبة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رادان: سعيد بالعودة لتدريب نادي أربيل وتنتظرني مهمة صعبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).