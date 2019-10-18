وزير الخارجية اللبناني: ما يحدث في لبنان هو تراكم أزمات ونحذر من القادم

2019/10/18 | 16:50

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

‏‎رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، ان اقصاء العراق من مجلس حقوق الانسان جاء لعدة أسباب، بينها "اخلال بعض الدول بالتزاماتها".

وكتب السوداني في تغريدة على حسابه بموقع تويتر:

بغداد اليوم _ متابعة

دعا الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الجمعة، إلى تكثيف الجهود الرامية إلى سحب جميع القوات الأجنبية من بلاده.

وخلال استقباله المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ف

بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، الجمعة (18 تشرين الأول 2019)، موعد ارسال قوائم الدرجات الوظيفية الخاصة الى مجلس النواب.

وقال السعداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "

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