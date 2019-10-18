قنديل: مساع عراقية لرفع التبادل التجاري مع إيران إلى 20 مليار دولار

2019/10/18 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف السفير العراقي في طهران، سعد جواد قنديل، عن مساع عراقية لرفع التبادل التجاري مع إيران إلى عشرين مليار دولار، على الرغم من الحظر الأميركي المفروض على طهران.

وقال قنديل، في تصريح صحفي، إن التبادل التجاري بين العراق وإيران في الوقت الحاضر وصل الى اثني عشر مليار دولار سنوياً، وهناك اتفاق بين البلدين لتعزيز التعاون، ورفع مستوى التبادل التجاري من هذا الرقم الى عشرين مليار دولار.

وأضاف، أن إيران ستكون في هذه الحالة الشريك التجاري الاول بالنسبة للعراق، وقد تم تحديد بعض الفقرات لاتباعها للمساهمة في هذا التعزيز والتعاون، ورفع مستوى التبادل التجاري، ومنها بناء مدن حدودية أو مناطق تجارية حرة علی حدود البلدين، وكذلك دعوة الشركات الإيرانية التجارية إلى إعادة بناء المناطق المحررة من الارهاب، وكذلك موضوع تصفير رسوم السمات الذي من شأنه تطوير القطاع السياحي والتبادل التجاري بين البلدين.

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