2019/10/18 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني عمار سعداني يعترف بمغربية الصحراء – Amar Saadani reconnu la marocanité du Sahara occidental عمار سعداني الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني الجزائرية ، يعترف في مقابلة مع الموقع ، " كل شيء عن الجزائر " ، " TSA " بمغربية الصحراء .ان هذا الاعتراف القنبلة التي اربكت البوليساريو ، لانهم لم يكونوا يتوقعونها ، أحدثت بلبلة حتى وسط الجزء من الطبقة السياسية الجزائرية المعادية للمغرب ، واعن......

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