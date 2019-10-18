منذر خدام - الحلقة السادسة عشرة: حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثة

2019/10/18 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_خدام الحلقة السادسة عشرةحراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثةالفصل السادسمواقف وسلوكيات للمعارضة خدمت النظام1-مقدمة: في هذا الفصل يتم النظر في مواقف وسلوكيات بعض المعارضين في الخارج، وبعض الكيانات السياسية المعارضة، من مجريات الأزمة في سورية، وما اقترحوه كمخارج لها، أفاد النظام منها كثيراً.لكن قبل ذلك من المفيد تقديم نقد لبعض المفاهيم الخاطئة التي استخدمتها المعارضة بصورة......

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