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#سعيد الكحل - أية رسائل للعفو الملكي عن هاجر الريسوني؟


#سعيد الكحل - أية رسائل للعفو الملكي عن هاجر الريسوني؟
2019/10/18 | 16:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعيد_الكحل اعتاد الملك أن يصدر عفوه عن المعتقلين أو الصادرة في حقهم أحكام قضائية عند حلول المناسبات الدينية والوطنية .

لكن عفوه عن هاجر الريسوني جاء خارجا عن هذا التقليد الملكي .

فهاجر الريسوني ليست شخصية وطنية أو معارضة معروفة بمواقفها الجذرية من النظام حتى تحظى بعفو استثنائي كما وقع مع إبراهام السرفاتي مثلا ، ولا هي معتقلة سياسية تبنت قضيتها هيئات دولية لها تأثير على الحكومات الغربية كما حصل في قضية معتقلي......

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