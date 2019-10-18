سعيد الكحل - أية رسائل للعفو الملكي عن هاجر الريسوني؟

2019/10/18 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الكحل اعتاد الملك أن يصدر عفوه عن المعتقلين أو الصادرة في حقهم أحكام قضائية عند حلول المناسبات الدينية والوطنية .لكن عفوه عن هاجر الريسوني جاء خارجا عن هذا التقليد الملكي .فهاجر الريسوني ليست شخصية وطنية أو معارضة معروفة بمواقفها الجذرية من النظام حتى تحظى بعفو استثنائي كما وقع مع إبراهام السرفاتي مثلا ، ولا هي معتقلة سياسية تبنت قضيتها هيئات دولية لها تأثير على الحكومات الغربية كما حصل في قضية معتقلي......

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