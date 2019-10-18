اردوغان: سنستمر في الهجوم إذا لم يطبق اتفاق الهدنة بحذافيره

2019/10/18 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن أنقرة ستواصل عمليتها في شمال شرق سوريا بسرعة أكبر من ذي قبل إذا لم يطبق اتفاق وقف اطلاق النار بحذافيره.

واكد أردوغان للصحفيين إنه ليس مشكلة بالنسبة لتركيا إذا دخلت القوات السورية المدعومة من روسيا إلى مناطق أخلتها وحدات حماية الشعب الكوردية السورية مضيفا أن أنقرة لا تعتزم البقاء في المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال سوريا.

واعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس امس الخميس عن وقف النار عقب محادثات في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وواقفت تركيا على وقف القتال لمدة خمسة أيام من أجل السماح لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الكورد بالانسحاب من "المنطقة الآمنة" التي تسعى أنقرة لفرض سيطرتها عليها.

لكن الادارة الذاتية اتهمت تركيا في بيان بعدم التزامها بالهدنة واستمرار قصفها لبلدة رأس العين مشيرة الى ان "هناك شهداء وجرحى جراء قصف تركي".

وتقول تقارير انه ترددت اصداء قصف ودوي البنادق الآلية من بلدة جيلان بينار التركية المقابلة لرأس العين عبر الحدود.



وارتفعت أعمدة الدخان من أحد أجزاء البلدة السورية.

وبعد ساعات على إعلان الاتفاق شن الطيران التركي غارة جوية أسفرت عن مقتل مدنيين في مناطق سيطرة الكورد.

سوار أحمد

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