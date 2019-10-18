طعمة: نرفض دعوات الدول الأجنبية بنقل مقاتلي داعش الإرهابي للعراق

2019/10/18 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، عن رفضه مطالبات بعض الدول الأجنبية، بنقل مقاتلي تنظيم داعش من سوريا الى العراق.

وأكد طعمة في تصريح، ان مطالبات تلك الدول، تهدف للحفاظ على أمن دولهم ومجتمعاتهم، على حساب المجازفة بأمن العراق وشعبه، واصفا الدعوات بأنها طريقة تفكير مليئة بالأنانية، والتنكر لتضحيات العراقيين، وجهودهم في دحر داعش، وتهديداته لأمن المنطقة والإنسانية.

ودعا طعمة الحكومة، الى رفض مقترحات تلك الدول، بشأن آليات لمحاكمة الارهابيين على ارض العراق، وما تتضمنه من تشكيك بالقضاء العراقي، والاجراءات المتبعة في محاكمة الإرهابيين، ومحاولة خرق السيادة وانتقاص الولاية القضائية والقانونية العراقية، مطالبا تلك الدول الأجنبية، بتحمل مسؤوليتها في مواجهة التهديد الذي يشكله الارهابيون، ونقلهم الى دولهم، وتجنيب العراق وشعبه مشاكل وازمات امنية جديدة.

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