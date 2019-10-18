فرنسا تحمل تركيا المسؤولية في حال ظهور داعش مرة اخرى في سوريا والعراق

2019/10/18 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم الجمعة ان تركيا ستتحمل المسؤولية في حال عودة ظهور تنظيم داعش مرة اخرى في سوريا والعراق.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن التدخل التركي في سوريا "حماقة"، مردفا بالقول ان تركيا ستكون المسؤولة في حال نهوض داعش من جديد في سوريا والعراق.

وذكر انه لم يعد بوسع أوروبا أن تظل شريكا صغيرا في الشرق الأوسط، مضيفا ان الشرق الأوسط منطقة استراتيجية لأوروبا وعلينا إعادة بناء قدرة عسكرية ذاتية هناك.

وقال ماكرون انه يعتبر ما حدث خلال الأيام الأخيرة في سوريا خطأ جسيما من حلف الأطلسي والغرب.

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