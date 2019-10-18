2019/10/18 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير العراقي في طهران، سعد جواد قنديل، الجمعة، مساع العراق لرفع التبادل التجاري مع إيران إلى 20 مليار دولار على الرغم من الحظر الأميركي المفروض على طهران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وإيران يقرران رفع التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وإيران يقرران رفع التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).