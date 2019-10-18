2019/10/18 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية اللبنانية، المواطنين والمقيمين والزائرين، إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن الاضطرابات، وذلك نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصا على سلامة المواطنين السعوديين.وطلبت السفارة من جميع المواطنين المقيمين والزائرين الى الاسراع في التواصل مع السفارة الاسراع في التواصل مع السفارة وتسيل بياناتهم استعدادا للمغادرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفارة السعودية في لبنان: غادروا في أقرب فرصة ممكنة وكالة خطوة برس.

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