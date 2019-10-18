نفذت ما قالته.. شيرين تغلق جميع حساباتها على مواقع التواصل الجتماعي

2019/10/18 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت المطربة شيرين عبد الوهاب، ما قالته لجمهورها بغلق حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الهجوم الذي شنه عليها بعض المتابعين عندما كتبت تغريدة تتضامن فيها مع الشعب اللبناني بسبب الحرائق التي اندلعت مؤخراً.

وكانت شيرين قالت في رسالة مطوّلة عبر حساباتها: «أنا متأكدة إن الأغلبية متصالحون مع أنفسهم ومحترمون، ولو كنت أنا أنظر للناس الذين يكرهون أنفسهم ويكرهون نجاح الآخرين ولا يعجبهم حاجة، لم أتقدم في حياتي ولم أحقق شيئًا».

وتابعت: «اليوم نشرت تغريدة لأجل لبنان، أحببت أن أساعد بأي طريقة أقدر عليها، وهي من خلال صوتي.



لست طبيبة أو مهندسة وهذا ما يمكن أن أساهم به، حتى لو قدمت المال فسيكون قليلًا.



أردت أن أكون إيجابية وأقدم مساعدة، وعندما رأيت التعليقات على منشوري، اكتشفت أنه مهما فعل الإنسان فلن يعجب الناس، عدا عن أنهم قالوا إنني حملت وفقدت جنيني، مرة يزوجونني ومرة يقولون إنني لا أملك حسّ الانتماء لبلدي».

واختتمت: «لذا ولأنني شخص مغلوب على أمري، قررت إقفال جميع حساباتي على السوشيال ميديا حتى لا أؤذي نفسي والمتابعين الذين يقرأون تعليقاتي، أرجو من محبيني ألا يستاءوا من موقفي لأنه أمر يريحني ويسعدني».

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