جريمة قتل مروعة في الانبار.. رجل يقتل عمه واولاده: لن تتوقع السبب

2019/10/18 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار: يس عراق أفاد مصدر أمني ،اليوم الجمعة، بمقتل رجل و3 من أولاده اثر خلافات عائلية في مدينة الرمادي.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن “رجلاً لقي مصرعه وأولاده الثلاثة على يد أبن اخيه، بعد رفضه تزويج أبنته له، وأعطاها لشخص آخر”.وأضاف، أن “الجاني نصب كمينًا للمجني عليهم بعد أن كانوا مدعويين لوليمة غداء عند […]

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