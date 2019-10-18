ولادة نادرة في القرنة

2019/10/18 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انجبت امرأة اربعة توائم بولادة طبيعية في مستشفى القرنة العام شمالي محافظة البصرة.

وذكر بيان لصحة البصرة ان "مستشفى القرنة العام شهد ولادة طبيعية لأربعة توائم بعد اجراء عملية تمت بإشراف الدكتورة الاخصائية حوراء محمد".وبين ان "حالة الأم مستقرة".واضاف البيان ان "التوائم بحالة مستقرة الا ان احدهم كانت حالته حرجة جداً".انتهى

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