تركيا تحدد فترة تأهيل مطار الموصل الدولي

2019/10/18 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن تسلمها للعرض الاستثماري من السفير التركي لدى بغداد الخاص بإعادة تأهيل مطار الموصل الدولي.

واكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي في بيان "على أهمية الإسراع بتسليم المخططات بشكل رسمي إلى الحكومة، كي يتسنى للجهات المعنية، دراسة العروض والمخططات، التي تقدمت بها شركتين تركيتين".في حين بين السفير التركي، أن فترة الإنجاز للمرحلة الأولى للمطار، ستستغرق مدة ستة أشهر.انتهى

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