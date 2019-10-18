2019/10/18 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس

كشف مدرب نادي الطلبة الجديد احمد خلف, اليوم الجمعة, ان قبوله لمهمة تدريب الأنيق جاء وفاء لهذا الكيان الكبير، وسيكون الموسم الحالي لتصحيح الاخطاء.

وقال خلف في حديث خاص لـ "الغد برس" ، "لقد تصدينا لهذه المهمة رغم معرفتنا المسبقة بصعوبتها، ولكن جاءت كوفاء ولرد الدين للنادي وجماهيره التي تعتبر صاحبة الفضل الاول عليه لكونه احد ابناء النادي وعلى الجميع ان يقف معه في محنته هذه".

واكد ان "ما حصل من تراكمات في الفترة الماضية على الجميع ان يتعظ منها والبدء بمرحلة جديدة من البناء لإعادة النادي الى وضعه الطبيعي وكما كان سابقا".

واضاف " انه سيعمل في الفترة الحالية بواقعية و بما هو متاح من امكانيات فنية ومادية, وسيركز على بناء فريق يلعب كرة قدم جميلة، وان يكون رقما صعبا في منافسات الدوري لإعادة جسور الثقة بين الجماهير والنادي ".

واشار في حديثه إلى ان "الفريق يعاني من الناحية البدنية في الفترة الحالية بسبب التلكؤ في العملية التدريبية، وما حدث في الفترة الماضية بعدم معرفة موضوع مشاركته من عدمها في المسابقات المحلية".

وختم كلامه بتوجيه الشكر الى الجهاز الفني السابق بقيادة ثائر جسام على كل ما قدمه لتكوين فريق بظروف قاهرة وصعبة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب الطلبة: الموسم الحالي لتصحيح الاخطاء ومد جسور الثقة مع الجماهير) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب الطلبة: الموسم الحالي لتصحيح الاخطاء ومد جسور الثقة مع الجماهير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).