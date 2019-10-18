مع قرب إعلان لجنة التحقيق.. هذا ما طلبه الأسدي من رئيس الوزراء بشأن قتلة المتظاهرين

2019/10/18 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

دعا رئيس كتلة السند الوطني النيابية أحمد الأسدي، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء إلى محاسبة من يثبت تورطهم بالاعتداء على المتظاهرين مهما كانت عناوينهم ومواقعهم.

وذكر بيان للأسدي تلقته "الغد برس" أنه " مع مع قرب اعلان نتائج اللجنة التحقيقية بخصوص الأحداث المؤسفة التي وقعت في التظاهرات الاخيرة، ادعو السيد رئيس مجلس الوزراء لمحاسبة المقصر الذي يثبت تورطه مهما كان عنوانه وموقعه، وإعلان ذلك ليتبين الفاعل الحقيقي وبراءة الذين اتهموا زورا".

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