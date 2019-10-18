وسائل إعلام: الحريري سيعلن إستقالته من الحكومة اللبنانية خلال ساعات

2019/10/18 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ متابعة

قال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، اليوم الجمعة، إن ما يحدث في البلاد تراكم أزمات وانفجارات، فيما حذر من "الفتنة"، وذلك على خلفية التظاهرات التي يشهدها لبنان منذ أمس الخميس.

وقال جبران باسيل، في م

بغداد اليوم _ بغداد

‏‎رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، ان اقصاء العراق من مجلس حقوق الانسان جاء لعدة أسباب، بينها "اخلال بعض الدول بالتزاماتها".

وكتب السوداني في تغريدة على حسابه بموقع تويتر:

بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، الجمعة (18 تشرين الأول 2019)، موعد ارسال قوائم الدرجات الوظيفية الخاصة الى مجلس النواب.

وقال السعداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "

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