2019/10/18 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشعل محتجون، الجمعة، الإطارات المطاطية أمام مقر وزارة الداخلية في العاصمة بيروت.وتواصلت الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي في لبنان، ضد الأوضاع المعيشية المتردية واحتمال زيادة الضرائب في الموازنة المقبلة.وعمد المتظاهرون إلى قطع العديد من الطرقات شمالا وجنوبا، كما احتشدوا بشكل كبير في ساحة رياض الصلح بوسط بيروت، مطالبين بإسقاط الحكومة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محتجون يشعلون الإطارات أمام مقر وزارة الداخلية في بيروت وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محتجون يشعلون الإطارات أمام مقر وزارة الداخلية في بيروت) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محتجون يشعلون الإطارات أمام مقر وزارة الداخلية في بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).