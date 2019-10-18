2019/10/18 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مكافحة إجرام واسط، الجمعة، عن إلقاء القبض على متهم “ابتز” فتاة و”هددها” بنشر صورها الشخصة.وذكرت المديرية في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه، ان “مكافحة إجرام شرطة واسط ألقت القبض على متهم قام بابتزاز فتاة عن طريق الاتصال بها عبر وسائل التواصل (الواتساب ) وتهديدها بنشر صورها الشخصية على صفحات التواصل الاجتماعي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم “أبتز” فتاة في واسط وكالة خطوة برس.

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