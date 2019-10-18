ضرائب “واتساب” تطيح بالنظام اللبناني : تحذيرات من المس بالتدخل الحكومي في الانترنت و الاتصالات

2019/10/18 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : ارتفعت الجمعة، حدة التظاهرات الاحتجاجية التي تعمّ لبنان لليوم الثاني على التوالي، ووصل محتجون للمرة الأولى منذ سنوات إلى المدخل المؤدي إلى قصر بعبدا الرئاسي في ظل إجراءات أمنية مشددة ووصل عشرات المحتجين إلى المدخل المؤدي للقصر الرئاسي شرقي بيروت، مطالبين باستقالة الحكومة وإسقاط النظام، فيما حاصرتهم القوى الأمنية ومنعت تقدمهم، كما […]

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