2019/10/18 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : شقيقة الناشط الطبيب ميثم الحلو تنشر تغريدات عبر تويتر تطالب اطلاق سراحه ..و معرفة مكانه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شقيقة ميثم الحلو في مناشدة انسانية : هل من عراقي غيور ؟!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شقيقة ميثم الحلو في مناشدة انسانية : هل من عراقي غيور ؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).