القبض على إرهابيين اثنين وضبط حزام ناسف في مدينة الموصل

2019/10/18 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

القت مفارز مديرية استخبارات وأمن نينوى، اليوم الجمعة، القبض على إرهابيين اثنين ينتميان إلى تنظيم داعش في الساحل الأيسر من مدينة الموصل.

وذكر بيان للمديرية العامة للاستخبارات تلقته "الغد برس" أنه " استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة، ألقي القبض على إرهابيين اثنين خلال تواجدهما في منطقة الرشيدية الواقعة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل".

وأضاف أن " المتهمين صادرة بحقهما مذكرات قبض وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأشار البيان أيضاً إلى أن "مفارز المديرية العامة للاستخبارات والامن عثرت على حزام ناسف من مخلفات داعش كان مخبأ داخل احد المنازل في منطقة حي النهروان في الجانب الأيمن من الموصل".

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