2019/10/18 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

انتشلت مفارز من الشرطة النهرية التابعة لقيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة، جثة أحد الأحداث قضى غرقاً لدى قيامه بممارسة السباحة في نهر ناحية الكفل جنوبي المحافظة.

وذكر بيان لقيادة شرطة بابل تلقت "الغد برس" نسخة منه، أنه "تم نقل الجثة بعد انتشالها الى دائرة الطب العدلي".

ووجهت قيادة الشرطة المواطنين بـ "عدم السباحة إلا بالأماكن المخصصة لتوفر شروط السلامة والأمان فيها" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشال جثة فتى قضى غرقاً جنوبي محافظة بابل) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشال جثة فتى قضى غرقاً جنوبي محافظة بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).