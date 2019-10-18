في اليوم الثاني لاحتجاجاتهم.. الرئيس اللبناني يلتقي وفدا من المتظاهرين

2019/10/18 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد الحساب الرسمي للرئيس اللبناني ميشيل عون، بأنه التقى وفدًا من المتظاهرين على طريق القصر الجمهوري، وكان الوفد برئاسة الكاتب والناشط اللبناني رامي عليق.جاء ذلك بعد قليل من بث كلمة متلفزة لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، قال فيها إنه يشعر بألم اللبنانيين ويؤيد حقهم في التعبير، مؤكدًا أنه يحاول منذ 3 سنوات إيجاد حلول […]

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