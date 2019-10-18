وزير الدفاع الأمريكي يتوجه للشرق الأوسط.. وترجيحات بزيارة بغداد

2019/10/18 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط يوم السبت للوقوف على آخر التطورات في المنطقة.

وقال إسبر في بيان، يوم الجمعة: "سأتوجه غدا إلى الشرق الأوسط لزيارة قواتنا والشركاء الدوليين، والوقوف على آخر تطورات العمليات الهامة الأخرى في المنطقة، ومن هناك سأتوجه إلى الاجتماع الوزاري لحلف الناتو في بروكسل لبحث مجموعة من القضايا مع الحلف، تتضمن الخطوات التالية في حملتنا ضد تنظيم (داعش)".وأضاف إسبر: "أتطلع للقاء نظيري التركي والنظراء الآخرين في بروكسل، لتعزيز أهمية ضمان حل سياسي دائم للوضع في سوريا.ورجحت مصادر ان تشمل زيارة وزير الدفاع الامريكي العاصمة بغداد.انتهى

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