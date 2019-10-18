متنبئ جوي: هذه المناطق ستشهد أمطاراً رعدية خلال اليومين المقبلين

2019/10/18 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

تؤثر حالة عدم استقرار مناخية بسيطة على العراق خلال اليومين المقبلين ناتجة عن أخدود بارد علوي، إذ ستشهد البلاد أمطاراً رعدية أحياناً، وعلى فترات متفاوتة.

وقال المتنبئ الجوي نائل العلي في منشور على صفحته في فبيسبوك وتابعته "الغد برس" إن المنطقة الشمالية "ستشهد أمطارا رعدية احيانا ومتقطعة ما بين المتوسطة والغزيرة".

واضاف أن المنطقتين الوسطى والجنوبية " ستشهد زخات مطر رعدية احيانا على مناطق متفرقة من المنطقة الوسطى خلال يوم الأحد المقبل".

وتابع بالقول "أما المنطقة الجنوبية فتكون فرص الأمطار الرعدية يوم الأحد وإلى فجر الاثنين وأيضا تمتاز بالعشوائية وعلى فترات متباعدة".

ونوه العلي إلى "انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة".

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