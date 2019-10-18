رابطة الليغا تقترح موعداً آخر للكلاسيكو: الموعد الجديد سيتسبب بخسائر مادية!

2019/10/18 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس

يبدو أن أزمة الكلاسيكو الاسباني ما زالت مستمرة، على الرغم من قرار التأجيل الذي اتخذ، وموافقة طرفي اللقاء برشلونة وريال مدريد على الموعد المحدد في الثامن عشر من كانون الاول المقبل.

حيث كشفت صحيفة ماركا الاسبانية ،اليوم الجمعة، عن رغبة رابطة الليغا في تغيير الموعد المحدد لخوض الكلاسيكو.

وقالت الصحيفة إن "الرابطة تريد اقامة الكلاسيكو يوم الرابع من كانون الاول المقبل بدلا من الثامن عشر من الشهر ذاته، لحماية المصالح الاقتصادية للأندية الاخرى

وبحسب "ماركا " فإن الرابطة "ترى أن الفرق المتنافسة في بطولة كأس اسبانيا يوم الثامن عشر من كانون الاول المقبل، ستتعرض لخسارة مالية متعلقة بالنقل التلفزيوني، لان الكلاسيكو سيخطف الأنظار في جميع انحاء العالم".

واضافت الصحيفة أنه " في حال تمت اقامة المباراة يوم الرابع من كانون الاول المقبل، فإن ذلك لن يلحق الضرر بباقي الأندية المحترفة التي يتم تسويق حقوقها التلفزيونية بشكل جماعي".

الجدير بالذكر أن رابطة الليغا هي أول من دعت لتأجيل الكلاسيكو بسبب تصاعد حدة الاحتجاجات داخل إقليم كتالونيا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من داخل السجون، وأيضا المطالبة بالاستقلال عن إسبانيا.

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