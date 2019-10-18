2019/10/18 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الأنباء العراقية "واع" الحزمة الثالثة من الإجراءات والتوصيات الحكومية الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين وتتضمن تخفيض سن التقاعد ومنح رواتب واراض وقروض للعاطلين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الحزمة الثالثة من الإجراءات والتوصيات الحكومية الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين وتتضمن تخفيض سن التقاعد ومنح رواتب واراض وقروض للعاطلين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الحزمة الثالثة من الإجراءات والتوصيات الحكومية الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين وتتضمن تخفيض سن التقاعد ومنح رواتب واراض وقروض للعاطلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).