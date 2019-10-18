بالفيديو.. إعلامي لبناني يُعري النظام الحاكم في بلاده خلال كلمة له أمام المتظاهرين

2019/10/18 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القى الإعلامي اللبناني الشهير، نيشان ديرهاروتيونيان، كلمة له أمام جمع من المتظاهرين في لبنان، تحدث من خلالها عن حجم الفساد في بلاده والأموال التي يسيطر عليها السياسيون خلال عقود خلت.وتشهد لبنان تظاهرات عارمة في عدد من المدن اللبنانية بعد فرض الحكومة ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي واتساب وفيسبوك وتويتر وهو قرار يكمل حجم المعاناة […]

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