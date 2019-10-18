الصدر..البكاء تحت قبة سيد الشهداء يزيدنا حبا للوطن وولاء

2019/10/18 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداد

غرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمناسبة زيارة اربعين الامام الحسين (ع) قائلا ان “الدعاء..



مع البكاء..



في كربلاء..



او تحت قبة سيد الشهداء..



يزيل البلاء..



ويزيدنا للوطن حبا وولاء..



وللمحتل والفاسد بغضا وعداء..



صلوا على محمد واله الاتقياء”.

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