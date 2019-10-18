الاتحاد الأوزبكي يطلب لقاء الاولمبي العراقي

2019/10/18 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قدم الاتحاد الاوزبكي لكرة القدم طلبا لنظيره العراقي من أجل الموافقة على إجراء لقاء ودي بين منتخبي البلدين الاولمبيين.

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الاولمبي العراقي، حسين الخرساني، في تصريح صحفي، إن "الجانب الاوزبكي إقترح ان يجري اللقاء في مدينة دبي الاماراتية خلال شهر كانون الاول المقبل".واضاف إن "الطلب الاوزبكي سيعرض خلال اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة العراقي من اجل الموافقة عليه".وكانت قرعة النهائيات الآسيوية التي قسمت المنتخبات الـ 16 المتأهلة الى اربع مجاميع والتي ستقام بداية العام المقبل، قد اوقعت المنتخب الاولمبي العراقي في المجموعة الاولى الى جانب ايران وتايلند البلد المنظم للنهائيات، واستراليا والبحرين.انتهى

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